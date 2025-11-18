قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا
توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
أخبار العالم

إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم

صورة أرشيفية لقوات الجيش اللبناني
صورة أرشيفية لقوات الجيش اللبناني

أفادت تقارير إعلامية في واشنطن بأنه تم إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لقائد الجيش اللبناني خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية.

ولم تتضح حتى الآن أسباب هذا الإلغاء المفاجئ، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب اللبناني أو الأمريكي بشأن خلفيات القرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية المرحلة التي يمر بها لبنان، وتزامنها مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المناقشات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني.

إدانة إسرائيل السبب

وكشفت محطة "أم تي في" اللبنانية في تقرير لمراسلها في واشنطن عن أن الإدارة الأمريكية ألغت الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم الثلاثاء لواشنطن بسبب البيان الأخير لقيادة الجيش الذي وجه اللوم لإسرائيل وحدها ولم يلم "حزب الله" في عرقلة خطة الجيش. 

وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية في واشنطن ألغت بدورها استقبالاً كان سيقام لقائد الجيش.

في بيان الأحد الماضي، اعتبرت قيادة الجيش أن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025".

الجيش اللبناني لبنان إسرائيل واشنطن حزب الله

