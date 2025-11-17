قذيفة مدفعية جديدة تستهدف أطراف بلدة عيترون في لبنان

أفادت مراسلة "ZNN"، أن قذيفة مدفعية جديدة استهدفت نفس المكان السابق في منطقة الشقة عند أطراف بلدة عيترون في لبنان.

و في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة"، في الجنوب اللبناني عن أن "محلقة اسرائيلية ألقت ​قنبلة تحذيرية​ على الجانب الشرقي لبلدة عيترون".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه قتل عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان، وهي منطقة شهدت العديد من الهجمات على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي المحتل في بيان: "مساء أمس (الأحد)... ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل عنصر لحزب الله محمد علي شويخ في منطقة المنصوري بجنوب لبنان".

وقال الجيش المحتل إن العنصر المستهدف هو الممثل المحلي لحزب الله في المنطقة.

وأضاف: "كان مسؤولاً عن التواصل بين المنظمة وسكان المنطقة فيما يتعلق بالمواضيع المالية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، عمل الرجل على الاستيلاء على أصول خاصة لاستخدامها في العمليات للحزب ".

بلدة المنصوري

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد إن الضربة أصابت سيارة في بلدة المنصوري، على بعد ما يزيد قليلاً عن 10 كيلومترات (ستة أميال) من الحدود الإسرائيلية، و"أسفرت عن استشهاد مواطن".







