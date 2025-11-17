حزب الله يهاجم واشنطن: الوصاية الأمريكية خطر يهدد لبنان بأكمله

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين أن الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدًا، مشيرا إلى أن وفد الخزانة الأمريكية أُرسل للتضييق ماليًا على "حزب الله" وكل اللبنانيين.

الانتشار جنوب الليطاني

وأشار قاسم إلى أن الانتشار جنوب الليطاني هو تنازل وإعلان الاستعداد للتفاوض هو تنازل وإقرار مبادئ ورقة براك المخزية هو تنازل، بحسب ما أفاد به موقع النشرة اللبناني.

وأضاف الأمين العام لحزب الله "نحن جزء من الحكومة ونريدها أن تنجح في بناء لبنان وتحريره وهي تخطئ عندما تسلك طريق التنازلات طمعًا بإنهاء العدوان".

المقاومة في لبنان

وأوضح أن المقاومة مشكلة لأنها لا تستسلم إنما يقبل بتسليم البلد إلى إسرائيل أما نحن فلا نقبل بذلك، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن التفكير والدولة اللبنانية بأركانها مسؤولة عن وضع برامج للمواجهة فالعدوان هو المشكلة وليس المقاومة.

وأكد "قاسم" نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه وأن يكون محررًا وبعيدًا عن التبعية والوصاية ولا نقبل أن ينقص شبر واحد منه.