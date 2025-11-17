قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زيلينسكي وماكرون يشعلان أوروبا.. أوكرانيا تشتري 100 مقاتلة رافال فرنسية

زيلينسكي وماكرون
زيلينسكي وماكرون
ناصر السيد

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مدرج قاعدة جوية خارج باريس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين اتفاقيةً لشراء بلاده ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية الأكثر تطورًا خلال العقد المقبل.

طائرات رافال

تُعدّ هذه طائرات رافال أفضل طائرة عسكرية فرنسية في القتال الجوي، واعتراض الصواريخ، والضربات بعيدة المدى، وهي قدرات بالغة الأهمية للدفاع عن مدن أوكرانيا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية المتواصلة مع حلول فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي للصحفيين بعد توقيعه خطاب النوايا للشراء مع ماكرون في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية العسكرية: "ستكون أعظم دفاع جوي، بل من بين أعظم أنظمة الدفاع الجوي في العالم". 

وقد حثّ الرئيس الأوكراني شركاءه الغربيين على مدى أشهر على تعزيز قدرات الدفاع الجوي للبلاد في ظلّ الضربات الروسية المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

هجوم روسي ضد أوكرانيا

خلال الليل، أطلق الجيش الروسي أكثر من 100 صاروخ وطائرة مسيرة أخرى على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منطقة خاركيف الشرقية، وإصابة منشآت طاقة في منطقة أوديسا الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من الكرملين على الاتفاق العسكري الفرنسي الأوكراني، الذي وصفته كل من باريس وكييف بأنه لحظة تاريخية.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمثل اليوم لحظة مهمة، وتاريخية بحق لبلدينا - فرنسا وأوكرانيا"، مضيفًا أن اتفاقية الدفاع المشترك "تُمكّن أوكرانيا من شراء معدات عسكرية من القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية، بما في ذلك 100 طائرة رافال F4 بحلول عام 2035 لسلاح الطيران القتالي الأوكراني، وأنظمة الدفاع الجوي SAMP/T، ورادارات الدفاع الجوي، وصواريخ جو-جو، وقنابل جوية".

الطائرات الأوكرانية بدون طيار

وأضاف زيلينسكي: "ستبدأ أيضًا مشاريع مشتركة بين قطاعي الدفاع لدينا هذا العام". سنُنتج بشكل مشترك طائرات اعتراضية بدون طيار، وسنعمل على تطوير تقنيات ومكونات حيوية يُمكن دمجها في الطائرات الأوكرانية بدون طيار. طائرات جديدة، وتعزيزات جديدة، وخطوات جديدة لتعزيز جيشنا وبلدنا. أنا ممتن للغاية لفرنسا، وللرئيس إيمانويل ماكرون، وللشعب الفرنسي بأكمله.

نشر ماكرون صورة للزعيمين وهما يبتسمان أمام طائرة رافال، وعلى خلفيتها علما البلدين وجاء في التعليق، باللغتين الفرنسية والأوكرانية، ببساطة: "يوم عظيم".

ومن المقرر أن يسافر زيلينسكي إلى إسبانيا يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والملك فيليبي السادس لحشد الدعم الإضافي لدفاعات أوكرانيا.

زيلينسكي وماكرون أوكرانيا مقاتلة رافال فرنسية مقاتلة رافال مواجهة روسيا طائرات رافال هجوم روسي ضد أوكرانيا الطائرات الأوكرانية بدون طيار

