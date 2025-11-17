الانتهاكات مستمرة.. المستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في شرق الخليل

شهدت بلدة سعير بمدينة الخليل في الضفة الغربية هجمات من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين حيث الدين أصيبوا بالإضافة إلى إحراق منزل ومركبتان، مساء اليوم الاثنين.

هجمات المستوطنين صد الفلسطينيين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلا عن المواطن الفلسطيني عيسى شلالدة، أن مجموعة من المستعمرين هاجمت منازل عائلته في منطقة "واد سعير"، وأحرقت منزل نجله نسيم، ومركبتين للعائلة.

وأوضح أن المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا بالضرب على الأهالي بالهراوات والآلات الحادة ما أدى لإصابة عدد من النساء برضوض، كما تسببوا بأضرار كبيرة في الممتلكات.

وفي السياق نفسه، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى منطقة "واد سعير".

مقاومة الجدار والاستيطان

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2350 اعتداء خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء فيما نفذ المستعمرون 766 اعتداء.