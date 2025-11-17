قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة
الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل
حازم بدوي: إلغاء الانتخابات حال أي تجاوز في أي لجنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن

ولي العهد السعودي و الرئيس الأمريكي
ولي العهد السعودي و الرئيس الأمريكي
فرناس حفظي

تتجه الأنظار إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن تبحث المحادثات ملفات استراتيجية مهمة تشمل الاتفاق الدفاعي، صفقة طائرات F-35 الشبحية، والتعاون النووي المدني، وخلال حوار مع السياسية الأمريكية ومحامي الأمن القومي الأمريكي إيرينا تسوكرمان لصدى البلد، تناولت أهم القضايا التي ستطرح خلال الزيارة، ومدى تأثيرها على إعادة تشكيل العلاقات السعودية الأمريكية في المرحلة المقبلة.

 ما هي القضايا الأساسية المطروحة على طاولة المحادثات وما دلالة توقيت الزيارة؟
تركز الزيارة على ثلاثة محاور رئيسية: الاتفاق الدفاعي المشترك، صفقة مقاتلات F-35، والتعاون النووي المدني في إطار اتفاقية 123. ويعكس توقيت الزيارة رغبة السعودية في دفع الملفات الكبرى قدما، خصوصا بعد إحراز تقدم أولي في بعض الإجراءات الفنية الخاصة بطلب الـF-35، وفي وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا إيرانيا، وضغوطا سياسية داخل واشنطن، وتحولات في موازين القوى الإقليمية.


وتسعى الرياض إلى تثبيت شراكتها مع الولايات المتحدة عبر إطار مؤسسي جديد، يواكب التحولات الأمنية والاقتصادية، ويعكس الدور القيادي للمملكة في الإقليم بدل الصورة التقليدية للشريك التابع.

السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان 


 إلى أي مدى يمكن أن تعيد الزيارة تشكيل الشراكة الأمنية بين البلدين؟

تطرح السعودية رؤية واضحة لمرحلة جديدة من التعاون الأمني تتجاوز التنسيق التقليدي نحو اتفاق دفاعي مقنن يشمل الدفاع الجوي والصاروخي، التعاون السيبراني، وحماية البنى التحتية الحيوية.


وتدرك واشنطن أن تثبيت هذا الإطار أصبح ضرورة في ظل المنافسة المتصاعدة مع الصين وروسيا، بينما ترى الرياض أن تقنين العلاقة يمنحها استقرارا استراتيجيا بعيدا عن تقلّبات الإدارات الأمريكية.


وتمثل التوترات الإقليمية  من الهجمات الإيرانية إلى تبعات حرب غزة  دافعا إضافيا لصياغة منظومة أمنية جديدة تعكس توازن القوى الحالي.


هل ستمنح الزيارة دفعة لصفقة طائرات F-35 الشبحية وما العوائق المتبقية؟
تُعد طائرات الـF-35 محورا مهما في مساعي المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية، فيما ترى جهات في واشنطن أن الصفقة ترتبط بحسابات سياسية أكثر منها تقنية.


ورغم تجاوز طلب السعودية بعض الخطوات البيروقراطية داخل البنتاغون، فإن العقبة الأساسية ما تزال في الكونغرس الذي يربط الصفقة بمسائل سياسية تتضمن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي وشروطا تتعلق بالتعاون الأمني.


ومع ذلك، تسعى الرياض إلى تثبيت تقدم رسمي في الملف عبر هذه الزيارة، ولو على شكل إعلان سياسي يمهد لمسار أطول دون الارتباط بإطار زمني ضاغط.


هل سيطرح الرئيس الأمريكي ملف التطبيع مع إسرائيل؟ وكيف ستتعامل السعودية معه؟
من المتوقع أن يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملف التطبيع باعتباره أولوية سياسية له، خصوصا أنه يمثل “إنجازا خارجيا” سريع التوظيف.
إلا أن السعودية لا تزال متمسكة بموقفها الرسمي، لا تطبيع دون خطوات ملموسة تجاه القضية الفلسطينية.


ورغم ذلك، تشير تحليلات دبلوماسية إلى أن الرياض قد تبقي الباب مفتوحا أمام خطوات محدودة ومنسقة لا تصل إلى تطبيع كامل، شرط عدم ربط هذه الخطوات بالملفات الدفاعية أو النووية الأساسية، حفاظا على استقلالية القرار السعودي ومسار التفاوض.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن صفقة طائرات F 35 الشبحي إيرينا تسوكرمان

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري: نرصد جميع المواقع وصفحات السوشيال ونحن ليس بمعزل

الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: كل مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية تم رصدها والقرار فيها غدًا

الهيئة الوطنية للانتخابات

العليا للانتخابات تكشف مصير المرشحين المتنازلين عبر السوشيال ميديا

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

