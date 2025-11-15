قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
ترامب مهتم بالانضمام إلى مشروع عقاري سعودي بقيمة 63 مليار دولار

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تُجري منظمة ترامب، المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات مع ممثلين عن الحكومة السعودية بشأن شراكة عقارية تجمع بين علامة ترامب التجارية ومشروع فاخر تُطوّره المملكة، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية التي تقود المشروع. 

نُشر التقرير على خلفية الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي قلب المشروع، الذي تبلغ قيمته 63 مليار دولار، تقع مدينة الدرعية التاريخية، والتي من المقرر أن تُصبح وجهة فاخرة تضم فنادق ومتاجر ومكاتب.

و وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، دخلت منظمة ترامب في مفاوضات متقدمة قد تفضي إلى مشروع عقاري جديد يحمل العلامة التجارية لـ ترامب داخل أحد أضخم المشاريع الحكومية السعودية، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي لمشروع الدرعية، المملوك للحكومة السعودية.

وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لتطوير الدرعية، إن التوصل إلى صفقة مع منظمة ترامب بات “مسألة وقت فقط”، مؤكداً وجود محادثات نشطة لإضافة مشروع يحمل اسم ترامب ضمن المرحلة الجديدة من تطوير المنطقة التاريخية.

مشروع الدرعية السعودي
يعد مشروع الدرعية واحدًا من “المشاريع العملاقة” التي تنفذها السعودية ضمن خطط التحول الاقتصادي.

ويشمل المشروع تحويل المدينة التاريخية، التي تعد موطن الأسرة الحاكمة، إلى وجهة فاخرة تضم 40 فندقًا، ومناطق تجارية وسكنية ومرافق ترفيهية.

بحسب إنزيريلو، فقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرسمية للرياض في مايو الماضي، إعجابًا كبيرًا بحجم المشروع وعدد الرافعات والمباني قيد الإنشاء، وهو ما شجع مسئولي الدرعية على استكشاف صفقة تجارية معه.

تشابك ملفي السياسة والأعمال


ويعكس هذا التطور استمرار تداخل الأعمال التجارية لعائلة ترامب مع الملفات السياسية، خاصة في الخليج، حيث يجري الرئيس الأمريكي سلسلة خطوات تجمع بين الدبلوماسية ومصالح العائلة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يستقبل ترامب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ سبع سنوات، لبحث اتفاق دفاعي محتمل والتعاون في مجال التكنولوجيا النووية.

ويثير هذا التزامن بين الملفات الأمنية والعقارية مرة أخرى أسئلة حول تضارب المصالح داخل الإدارة الأمريكية.

توسع تجاري لـ ترامب في الخليج


وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من المشاريع التي تحمل اسم ترامب في المنطقة، من بينها:

برج ترامب في جدة
مشروعان في الرياض قيد التطوير
فندق وبرج في دبي
صفقة ملاعب غولف في قطر مع شركة عقارية حكومية
صفقة محتملة في الدرعية
وأشار إنزيريلو إلى أن عرض نماذج معمارية لمشروع الدرعية خلال زيارة ترامب الرسمية كان خطوة “مدروسة” لجذب الرئيس من موقعه كـ“مطور عقاري” وليس فقط كرئيس دولة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية سعودية كبرى، إذ تدير حكومة المملكة عبر صندوقها السيادي مشاريع تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ويترأس ولي العهد جميع هذه المشاريع.

حدود الفصل بين مصالح الرئيس التجارية ودوره السياسي


ويعيد إعلان مثل هذه الصفقة المحتملة فتح النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن حدود الفصل بين مصالح الرئيس التجارية ودوره السياسي، خاصة أن منظمة ترامب كانت قد تعهدت سابقًا –خلال ولايته الأولى– بعدم الدخول في صفقات خارجية جديدة، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقًا.

منظمة ترامب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة السعودية علامة ترامب

