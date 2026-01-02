ممداني في حفل التنصيب: لن يواجه الفلسطينيون في نيويورك سياسات الاستبعاد

قال عمدة نيويورك الجديد، زهران ممداني، في خطابه الافتتاحي: "أعلم أن هناك من ينظر إلى هذه الإدارة بعين الريبة، ومع ذلك أعدكم إن كنتم من سكان نيويورك فأنا عمدة مدينتكم، حتى وإن اختلفنا، فسأحميكم، وأحتفل معكم، وأحزن معكم، ولن أختبئ منكم ولو للحظة".



وألقى ممداني خطابه وسط تصفيق حار من الحضور، مؤكدا أنه لن يضطر الفلسطينيون النيويوركيون من حي "باي ريدج" بعد الآن إلى التعامل مع سياسات تدعي العالمية، ثم تستثنيهم.



وأشار ممداني في كلمته إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على إرساء حكومة شاملة تعمل لصالح جميع سكان المدينة دون تمييز.

في أول خطوة تنفيذية له منذ توليه المنصب، أصدر عمدة مدينة نيويورك الجديد، زهران ممداني، أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي اتخذها سلفه إريك آدامز قبيل توجيه الاتهام إليه قبل نحو عام.

ويشمل القرار إلغاء الحظر المفروض على مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التراجع عن اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية، الذي يساوي بين انتقاد دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعاداة السامية.



وأكد ممداني أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على تدشين مرحلة جديدة للإدارة المحلية، مشددا على أن اليوم يمثل بداية بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان مدينة نيويورك دون استثناء.