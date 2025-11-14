قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات
المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات
3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية

طائرة إف 35
طائرة إف 35
فرناس حفظي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن البنتاجون يشعر بالقلق إزاء صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 للمملكة العربية السعودية، لما قد تسببه من تغيير في موازين القوى في الشرق الأوسط وإنهاء التفوق النوعي لإسرائيل. 

وأشار التقرير إلى مخاوف من أن تحصل الصين على تقنيات الطائرات نتيجة علاقاتها مع الرياض، مما قد يتيح لها تطوير نسخ مشابهة.

ويأتي هذا التحذير في إطار العلاقات الأمنية المتنامية بين السعودية والصين، حيث ساعد الجيش الصيني المملكة في تطوير صواريخ باليستية متقدمة، وشهدت السنوات الماضية شراء الرياض لصواريخ قصيرة المدى وطويلة المدى من بكين، مع تطوير القدرات الإنتاجية والتقنية محليًا.

وفي خطوة عملية، وافق البنتاجون على الطلب السعودي المبدئي لشراء 48 طائرة إف-35 شبح، في صفقة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بعد مراجعة دقيقة وصلت إلى أعلى مستويات وزارة الدفاع، على أن تحتاج الصفقة لموافقة مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس دونالد ترامب وإخطار الكونغرس لإتمامها. 

ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن لمتابعة الصفقة ومسار الاتفاقيات الدفاعية والنووية الشاملة مع الولايات المتحدة.

وتعد هذه الصفقة خطوة غير مسبوقة، إذ تمثل مناشدة مباشرة للسعودية لإبرام صفقة طائرات إف-35، وهو ما قد يختبر حدود سياسة التفوق النوعي لإسرائيل ويعيد تشكيل توازن القوى الإقليمي.

نيويورك تايمز البنتاجون طراز إف 35 الشرق الأوسط العلاقات الأمنية المتنامية الجيش الصيني الرئيس دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ترشيحاتنا

الأهلي

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كرة النسائية

إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

الأهلي

قبل ضربة البداية الإفريقية.. الأهلي يستعين بتقرير محللي الأداء لفك شفرة شبيبة القبائل

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد