لحظة انتشال ميكروباص سقط في ترعة المريوطية.. صور

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث،

وكشف شهود عيان تفاصيل الحادث وذكروا أن سيارة ميكروباص يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية.

أضاف شهود عيان أن شاب يدعى " سامح أحمد منصور"، كان يقود أتوبيس، وتصادف مروره وقت الحادث، فأسرع للنزول للترعة، في محاولة لإنقاذ الشخصين، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق وفارقوا الحياة.

وتابع شهود العيان أن قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، ورجال الإنقاذ وصلوا لمكان الحادث لانتشال الجثث، واستخراج السيارة الغارقة من الترعة.

