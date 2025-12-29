قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

لحظة انتشال ميكروباص سقط في ترعة المريوطية.. صور

لحظة انتشال السيارة من ترعة المريوطية
لحظة انتشال السيارة من ترعة المريوطية
ندى سويفى

انتشلت الأجهزة التنفيذية ميكروباص سقط في ترعة المريوطية عقب غرق 3 أشخاص في المياه، واستعانت الأجهزة الأمنية بلودرات من مجلس مدينة البدرشين وتم رفع السيارة من المياه. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية حيث تبين غرق 3 أشخاص من ركاب السيارة بالترعة. 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، 

وكشف شهود عيان تفاصيل الحادث وذكروا أن سيارة ميكروباص يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية.

أضاف شهود عيان أن شاب يدعى " سامح أحمد منصور"، كان يقود أتوبيس، وتصادف مروره وقت الحادث، فأسرع للنزول للترعة، في محاولة لإنقاذ الشخصين، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق وفارقوا الحياة.

وتابع شهود العيان أن قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، ورجال الإنقاذ وصلوا لمكان الحادث لانتشال الجثث، واستخراج السيارة الغارقة من الترعة.

سقطت سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية أمام كوبري زويل وانتقلت على الفور قوات الامن لفحص مدى وجود ضحايا. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور بالمنطقة، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بالأوناش وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف تحسبا لوجود ضحايا. 

تبين من الفحص اختلال عجلة القيادة في يد سائق وانحرافه عن المسار الطبيعي للطريق وسقوطه في الترعة،  تجرى الآن محاولات رفع السيارة من المياه . 

