مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ننشر صور لحظة غرق ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية

ندى سويفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة غرق ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية حيث قفز شاب في المياه لإنقاذ آخرين كانا يستقلان الميكروباص لإنقاذهما إلا أن المياه ابتلعتهم الثلاثة وغرقوا جميعا. 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية حيث تبين غرق 3 أشخاص من ركاب السيارة بالترعة. 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، 

وكشف شهود عيان تفاصيل الحادث وذكروا أن سيارة ميكروباص يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية.

أضاف شهود عيان أن شاب يدعى " سامح أحمد منصور"، كان يقود أتوبيس، وتصادف مروره وقت الحادث، فأسرع للنزول للترعة، في محاولة لإنقاذ الشخصين، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق وفارقوا الحياة.

وتابع شهود العيان أن قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، ورجال الإنقاذ وصلوا لمكان الحادث لانتشال الجثث، واستخراج السيارة الغارقة من الترعة.

سقطت سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية أمام كوبري زويل وانتقلت على الفور قوات الامن لفحص مدى وجود ضحايا. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور بالمنطقة، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بالأوناش وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف تحسبا لوجود ضحايا. 

تبين من الفحص اختلال عجلة القيادة في يد سائق وانحرافه عن المسار الطبيعي للطريق وسقوطه في الترعة،  تجرى الآن محاولات رفع السيارة من المياه . 

مقطع فيديو سقوط ميكروباص بترعة المريوطية غرق ضحايا سقوط ميكروباص بترعة المريوطية ترعة المريوطية

