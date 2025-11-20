انفجار لغم أرضي قرب نقطة تمركز للجيش اللبناني وإصابة أحد العسكريين

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن لغم أرضي انفجر في جنوب لبنان بوادي حسن عند أطراف بلدة مجدل زون، قرب إحدى نقاط تمركز الجيش اللبناني.

انفجار لغم أرضي

وأوضح موقع "النشرة" اللبناني، أن انفجار اللغم الأرضي أسفر عن إصابة أحد العسكريّين في الجيش اللبناني بإصابة طفيفة، وتمّ نقله إلى المستشفى".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش اللبناني اعتقال نوح زعيتر أحد أبرز مهربي المخدرات، والملقب بـ"بارون الحشيش".

اعتقال نوح زعيتر

وأفادت جريدة النهارة اللبنانية بأن نوح زعيتر هو أحد أخطر تجّار المخدرات في لبنان، ولد عام 1977 في تعلبايا بالبقاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن نوح زعيتر يلقب بـ"بارون الحشيش" ويدير ميليشيا مسلحة تعرف باسم "ألوية القلعة" في البقاع، حيث يتمتّع بنفوذ كبير، وفي عام 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبّد من قبل المحكمة العسكرية اللبنانية.