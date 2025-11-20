قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
انفجار لغم أرضي قرب نقطة تمركز للجيش اللبناني وإصابة أحد العسكريين

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن لغم أرضي انفجر في جنوب لبنان بوادي حسن عند أطراف بلدة مجدل زون، قرب إحدى نقاط تمركز الجيش اللبناني.

انفجار لغم أرضي

وأوضح موقع "النشرة" اللبناني، أن انفجار اللغم الأرضي أسفر عن إصابة أحد العسكريّين في الجيش اللبناني بإصابة طفيفة، وتمّ نقله إلى المستشفى".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش اللبناني اعتقال نوح زعيتر أحد أبرز مهربي المخدرات، والملقب بـ"بارون الحشيش".

اعتقال نوح زعيتر

وأفادت جريدة النهارة اللبنانية بأن نوح زعيتر هو أحد أخطر تجّار المخدرات في لبنان، ولد عام 1977 في تعلبايا بالبقاع. 

ولفتت الصحيفة إلى أن نوح زعيتر يلقب بـ"بارون الحشيش" ويدير ميليشيا مسلحة تعرف باسم "ألوية القلعة" في البقاع، حيث يتمتّع بنفوذ كبير، وفي عام 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبّد من قبل المحكمة العسكرية اللبنانية.

