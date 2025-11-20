بارون الحشيش.. الأمن اللبناني يعتقل نوح زعيتر أبرز مهربي المخدرات

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بأن الجيش اللبناني اعتقل نوح زعيتر أحد أبرز مهربي المخدرات، والملقب بـ"بارون الحشيش".

اعتقال نوح زعيتر

وأوضح موقع النشرة اللبناني الإخباري، أنه في وقت سابق هذا الاسبوع، داهمت قوّة من ​الجيش اللبناني​ بمؤازرة عناصر من مديريّة المخابرات، منازل مطلوبين في ​حي الشراونة​ بمحافظة بعلبك.

وأشار إلى أن المداهمة تخللها اشتباكات بالأسلحة الحربيّة بين المطلوبين والقوّة المداهمة.

وأفادت جريدة النهارة اللبنانية بأن نوح زعيتر هو أحد أخطر تجّار المخدرات في لبنان، ولد عام 1977 في تعلبايا بالبقاع.

نوح زعيتر بارون الحشيش

ولفتت الصحيفة إلى أن نوح زعيتر يلقب بـ"بارون الحشيش" ويدير ميليشيا مسلحة تعرف باسم "ألوية القلعة" في البقاع، حيث يتمتّع بنفوذ كبير، وفي عام 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبّد من قبل المحكمة العسكرية اللبنانية.

وقالت إن نوح زعيتر، يواجه اتهامات من الولايات المتحدة وأوروبا بقيادته شبكة تهريب مخدر كبتاجون لصالح حزب الله والنظام السوري السابق، لكنه ينفي هذه الاتهامات ويقول إنها ملفقة.

وفي عام 2014 انتشرت أنباء حول مقتل نوح زعيتر في غارة إسرائيلية، لكن مقربين نفوا الخبر، وقالوا إنه شائعة.