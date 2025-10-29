إشادة أمريكية بالجيش اللبناني في جهود حصر السلاح بيد الدولة

أشاد رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (الميكانيزم) جوزيف كليرفيلد، اليوم الأربعاء، بـ"احترافية الجيش اللبناني والتزامه وانضباطه"، وسط مساع دولية ومحلية لحصر السلاح في يد الدولة، بحسب سكاي نيوز عربية.

واستشهد كليرفيلد بـ"تنفيذ الجيش اللبناني عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض وتفكيكها وتحييدها" جنوبي البلاد، قال إنها كانت تستخدم من قبل "جهات خبيثة"، على حد تعبيره.

واعتبر العسكري الأمريكي أن "هذا الأداء يعكس قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه".

كما رحبت المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورغان أورتاغوس بـ"قرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل متابعة التطورات في لبنان.

وقالت أورتاغوس، التي حضرت اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة جنوبي لبنان، الأربعاء، إنه "على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل"، بشأن حصر السلاح في يد الدولة.