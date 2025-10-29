حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار

أكدت حركة حماس أن فصائل المقاومة الملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة على الأرض تحت نيران العدوان.

ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة ضغط فوري على حكومة الاحتلال لوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

وأشارت حماس إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة يكشف عن نية مبيتة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطِر وتبعاته، وعن محاولاته لإفشال الجهود السياسية.

كما اعتبرت الحركة أن المواقف الأمريكية المنحازة للاحتلال تمثل تشجيعا مباشرا لاستمرار العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.