حسام حسن يسعي لتكرار انجاز الجوهري وكيشي في أمم أفريقيا

يستعد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الي قيادة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا المقرر أن تنطلق في المغرب خلال الفترة من 18 ديسمبر الجاري وحتى 21 يناير المقبل.

ويبحث العميد حسام حسن عن قيادة الفراعنة نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في التاريخ ليكون ثاني مدير فني مصري يفوز باللقب لاعبا ومدربا .

كان المدربان الراحلان محمود الجوهري والنيجيري ستيفن كيشي، هما الوحيدان اللذان فازا باللقب القاري المرموق كلاعب ومدير فني.

ويرغب حسام حسن في تكرار ما قام به مع المنتخب المصري، حينما توج معه بأمم أفريقيا أعوام 1986 و1998 و2006، وذلك بعد أشهر قليلة من قيادته الفريق للتأهل لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كان حسام حسن هو الوحيد الذي قاد المصريين لبلوغ المونديال كلاعب ومدرب، بعدما أحرز هدف صعود بلاده لنهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا في مرمى منتخب الجزائر.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.