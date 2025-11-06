مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم على جنوب لبنان جاءت بتنسيق مع الولايات المتحدة.

نزع سلاح حزب الله

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، أن الجيش اللبناني​ يعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع في نزع سلاح حزب الله"، مضيفة أنه " إذا لم يسرع الجيش اللبناني العمل على نزع سلاح حزب الله فستفعل إسرائيل ذلك".

يأتي ذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية على عدد من مناطق جنوب لبنان، زعم أنها لتحقيق خطة الجيش اللباني لنزع سلاح حزب الله.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان قال إنها أوسع من المعتاد، وذلك بعد بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي، ترجم على نطاق واسع على أنه بداية لهجوم واسع النطاق.

وبعد بيان أدرعي التصعيدي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لا هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان، خلافًا لما يتم تداوله، وأن دعوة أفيخاي أدرعي تشمل سكان مبان حددها أدرعي في منشوره الذي تضمن خرائط.

وشددت الهيئة على أنه لم يتم إصدار أي بيان من الجيش يتعلق بعملية إخلاء واسعة النطاق للقرى في جنوب لبنان.