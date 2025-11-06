الخرانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فرض عقوبات ضد حزب الله المتمركز في جنوب لبنان والموالي لإيران.

عقوبات ضد حزب الله

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إنه فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات صرافة تورّطوا في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى "حزب الله" خلال عام 2025.

نزع سلاح حزب الله

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود واشنطن لدعم مسار نزع سلاح الحزب والحدّ من نفوذه المالي في لبنان.

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيان أن حزب الله يستخدم هذه الأموال لدعم جناحه العسكري، وإعادة بناء بنيته التحتية، ومواجهة مساعي الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي.

وأشارت إلى أن استغلال الحزب لمؤسسات الصرافة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني عبر دمج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة.