باكستان وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ويؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لضمان استقرار المنطقة

بحث رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال تشارلز رولاند فينسنت ووكر، اليوم الخميس، مع القائد العام للجيش الباكستاني المشير عاصم منير في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة راولبندي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، بأن الجانبين ناقشا خلال اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، والأوضاع الأمنية الإقليمية، وسبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الجنرال ووكر، بحسب البيان، بـ”إنجازات الجيش الباكستاني وتضحياته في مكافحة الإرهاب، وجهوده في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سهير شمشاد ميرزا أجرى زيارة رسمية إلى سلطنة بروناي، التقى خلالها السلطان حسن البلقيه وعددًا من كبار المسؤولين العسكريين، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعلاقات العسكرية بين البلدين.

وأشارت الإدارة إلى أن سلطات بروناي “أشادت بالمستوى المهني العالي للقوات المسلحة الباكستانية وتضحياتها في مكافحة الإرهاب”، مضيفةً أن الزيارة تأتي في إطار جهود باكستان لتوسيع شراكاتها الدفاعية في منطقة آسيا.