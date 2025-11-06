قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1
تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ويؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لضمان استقرار المنطقة

باكستان
باكستان
أ ش أ

بحث رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال تشارلز رولاند فينسنت ووكر، اليوم الخميس، مع القائد العام للجيش الباكستاني المشير عاصم منير في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة راولبندي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، بأن الجانبين ناقشا خلال اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، والأوضاع الأمنية الإقليمية، وسبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية. 

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الجنرال ووكر، بحسب البيان، بـ”إنجازات الجيش الباكستاني وتضحياته في مكافحة الإرهاب، وجهوده في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سهير شمشاد ميرزا أجرى زيارة رسمية إلى سلطنة بروناي، التقى خلالها السلطان حسن البلقيه وعددًا من كبار المسؤولين العسكريين، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعلاقات العسكرية بين البلدين.

وأشارت الإدارة إلى أن سلطات بروناي “أشادت بالمستوى المهني العالي للقوات المسلحة الباكستانية وتضحياتها في مكافحة الإرهاب”، مضيفةً أن الزيارة تأتي في إطار جهود باكستان لتوسيع شراكاتها الدفاعية في منطقة آسيا.

رئيس أركان الجيش البريطاني لقائد العام للجيش الباكستاني تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

ما هي عقوبة تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي؟ تعرف عليها

غزة

لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام: إسرائيل لا تهتم إلا بمصالحها

غزة

بشارة بحبح: خروقات وانتهاكات إسرائيل في غزة غير مقبولة

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

فيديو

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد