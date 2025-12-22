قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

المتهم
ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بالجيزة مع المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان المحامية في رسائل عبر تطبيق واتساب.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بالمحامية نهاد أبو القمصان بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو إستعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح النارى من مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لإستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نهاد أبو القمصان تهديد نهاد أبو القمصان النيابة العامة

