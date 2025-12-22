قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

تحقق النيابة العامة بالجيزة مع المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان المحامية في رسائل عبر تطبيق واتساب.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بالمحامية نهاد أبو القمصان بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو إستعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح النارى من مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لإستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.