رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر واشنطن من تحركات إيرانية صاروخية

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية من تحركات إيرانية وصفت بأنها “مقلقة”، تتعلق بإعادة بناء القدرات الصاروخية لطهران.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس" إن تل أبيب رصدت مؤشرات على شروع إيران في إعادة ترميم وتطوير قدراتها الصاروخية، مضيفًا أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المناورات الصاروخية التي تنفذها إيران قد تكون استعدادًا لهجوم محتمل.

في المقابل، نقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الحالي مؤشرات على هجوم إيراني وشيك ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمريكية تواصل مراقبة الوضع عن كثب.