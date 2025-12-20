مقتل 3 مهاجرين أفغان بسبب البرد أثناء محاولتهم دخول إيران

قال مسؤول عسكري اليوم السبت إن ثلاثة أفغان لقوا حتفهم جراء تعرضهم لدرجات حرارة تجميد في ولاية هرات الغربية أثناء محاولتهم دخول إيران بطريقة غير شرعية.

وقال مسؤول في الجيش الأفغاني لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب برودة الطقس، بعد أن حاولوا عبور الحدود الإيرانية الأفغانية بشكل غير قانوني".

وأضاف أنه تم العثور أيضاً على راعي أغنام ميتاً في منطقة كوهسان الجبلية بسبب البرد.

كان المهاجرون جزءاً من مجموعة حاولت عبور الحدود إلى إيران يوم الأربعاء الماضي، وتم إيقافها من قبل قوات الحدود الأفغانية.

وقال مسؤول عسكري: "أجريت عمليات البحث ليلة الأربعاء، ولكن لم يتم العثور على الجثث إلا يوم الخميس".

وأُجبر أكثر من 1.8 مليون أفغاني على العودة إلى أفغانستان من قبل السلطات الإيرانية بين يناير ونهاية نوفمبر 2025، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي ذكرت أن الغالبية العظمى كانت "عمليات عودة قسرية".