تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
ديني

هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم الامتناع عن الزواج في الشرع، وهل يعد بذلك الشخص آثما شرعا أم لا؟ حيث يبحث كثيرون عن حكم هذه المسألة تحديدا والتي يدور بسببها جدل كبير بين الناس، في السطور التالية بيان الحكم الشرعي وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

ما حكم الامتناع عن الزواج؟

وفي إطار الإجابة عن هذه المسألة، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الزواج سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالحديث الشريف «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام»، موضحًا أن حكم الزواج يختلف باختلاف حال الشخص.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن العلماء قرروا أن الزواج قد يكون واجبًا في حق من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وقد يكون حرامًا إذا كان الإنسان غير قادر على تحمل نفقاته والقيام بحقوق الزوجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الامتناع عن الزواج لا حرج فيه شرعًا لمن لا يستطيع ماديًا أو كان قادرًا على حفظ نفسه، أما من كان قادرًا ويخشى الوقوع في المعصية فلا يجوز له ترك الزواج، لأن الشريعة لا تُقر ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام، مشيرًا إلى أن الزواج سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإعراض عنها مع القدرة عليها.

ما هي حقوق الزوجين على بعضهما

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الزواج حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، مشيرة إلى أن لكل من الزوجين حقوقٌ على الآخر، لذا ينبغي ألا ينشغل أحدهما بما له ويتناسى ما عليه من واجبات.

استشهدت «الإفتاء» في تحديدها ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟، بما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ الآية 228 من سورة البقرة؛ منوهة بأن هذا يعني أن للمرأة حق على زوجها.

وأضافت في تحديد ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟: كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي.

 وأوضحت أنه كذلك يجب على الزوج تلبية الاحتياجات المالية لزوجته من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية، مثل السماح لها بزيارة والديها وأقاربها، كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.

علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر

من ناحية أخرى أشارت “الإفتاء” إلى أن علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر المبنية على الإحسان والفضل تعود عليهما بالنجاح والسعادة، مؤكدة أنه ليس التعنت بين الزوجين من الدين في شيء، بل لا بد أن تُبنى العلاقة بينهما على التسامح والفضل.

وبينت أنه متى تعامل أحدكما مع والد زوجه أو والدته أو قريبه بما لا يليق، فإنه حتمًا سيؤذي مشاعره، وقد يدفعه ذلك إلى أن يعامل أقاربه بمثل هذا السوء أو أشد، ومن هنا يحصل الجفاء والنفرة، فالإحسان أساس العلاقة مع أهل الزوجين.

واستندت في علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر ، لما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ما كان لعلي اسم أحب إليه من “أبي تراب”، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. 

وأردفت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يَقِلْ عندي.

واستطردت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقدٌ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب».

وأفادت بأنه قال ابن حجر رحمه الله: (وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه توجه نحو سيدنا علي كرم الله وجهه ليترضاه، ومسح التراب عن ظهره ليباسطه، وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته رضي الله عنها مع رفيع منزلتها عنده، فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاءً لمودتهم).

