التفتيش مستمر.. النيابة العامة: لا شكاوى لنزلاء مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
نصائح عاجلة للوقاية من مخاطر تسرب الغاز بالمنازل .. خبير يوضح
سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأحد
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل "فلوس الخارجة" بعد وفاة الزوج تدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بما يُعرف بـ«فلوس الخارجة» التي تُصرف بعد وفاة الزوج، وهل تُعد من التركة، ومن له حق التصرف فيها: الزوجة أم الأبناء أم باقي الورثة.

هل "فلوس الخارجة" تُعد من التركة؟

وأوضح أمين الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن فلوس الخارجة ليست تركة شرعية، وإنما هي إعانة حكومية أو مساعدة من جهة العمل تُصرف لمعاونة أسرة المتوفى على تجهيز الجنازة ومصاريف الدفن، وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام الميراث.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الجهة التي تُصرف منها هذه الأموال هي التي تحدد من يستحق قبضها، وذلك وفقًا للوائح المنظمة، فبعض الجهات تُقر صرفها للزوجة، وبعضها تُعطيها لأكبر الأبناء سنًا باعتباره القائم على شؤون الأسرة، أو لغيره حسب النظام المعمول به.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من تصرف باسمه هذه الأموال يكون هو صاحب الحق فيها شرعًا، ولا تُقسم على الورثة باعتبارها تركة، لكن في المقابل يكون ملزمًا بتحمل نفقات الجنازة كاملة، لأنه قبض هذه المبالغ من أجل هذا الغرض.

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أنه إذا تبقى فائض من المبلغ بعد سداد مصاريف الجنازة، فلمن قبض المال حرية التصرف فيه، فإن شاء احتفظ به، وإن شاء قسّمه على الورثة سواء على سبيل الميراث أو بالتساوي، أو تصدق به، وكل ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وأكد أمين الإفتاء على أن العبرة في فلوس الخارجة ليست بالميراث، وإنما باللوائح المنظمة وبالعدل في تحمل مسؤولية مصاريف الجنازة، داعيًا إلى التراضي ورفع الخلاف بين الورثة.

