قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا الخطوة بأنها «غير قانونية بموجب القانون الدولي».

وأكد الوزير عبر منصة "إكس" أن هذا الإجراء الإسرائيلي «يهدد بتقويض خطة النقاط العشرين»، محذرًا من تداعياته السلبية على الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ودفع العملية السياسية قدمًا.

وأضاف أن التوسع الاستيطاني «يقوض آفاق السلام والأمن الدائمين»، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف البريطاني في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من آثار الاستيطان على حل الدولتين وعلى فرص تحقيق سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي غنيم وكيديم، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون.

174 بؤرة استيطانية غير قانونية
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، أن هناك تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع "الكابينيت" في 12 ديسمبر.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، حينها، قرار إسرائيل توسيع 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته استمراراً لمحاولات إسرائيلية "لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن عن خطة لتخصيص نحو 837 مليون دولار، في إطار ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بلغ العدد الإجمالي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها وشرعنتها في عهد الحكومة الحالية، 49 مستوطنة.

وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية في إسرائيل، المناهضة للاستيطان، إن 174 بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت خلال السنوات الثلاث من ولاية حكومة نتنياهو الحالية.

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء 19 مستوطنة جديدة الضفة الغربية حل الدولتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الدرديري

الدردير يوجه رسالة دعم للاعبي منتخب مصر بأمم أفريقيا

إبراهيم فايق

إبراهيم فايق للاعبي المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي: موت نفسك ولا تقصر في حقنا

منتخب المغرب

محمد التيمومي: منتخب مصر منافس قوي على لقب أمم إفريقيا

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد