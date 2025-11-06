الولايات المتحدة وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا

حثت الولايات المتحدة وكازاخستان سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

جاء ذلك، حسبما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الخميس خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في واشنطن العاصمة، وذلك في إطار التحضيرات للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس منصة التعاون الدبلوماسي «سي 5+1».

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وكازاخستان تعهدتا بتعميق التعاون لتأمين الوصول إلى المعادن الحيوية وتعزيز أمن الطاقة، مع دعم سلاسل الإمداد الأمريكية وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة بين البلدين.