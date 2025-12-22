ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، اليوم، أن روسيا لا تزال ملتزمة بشكل كامل بتحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى وجود تقدم في الاتصالات الجارية بين الجانبين الروسي والأمريكي.

وقال ويتكوف، في منشور عبر منصة «إكس»، إن المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعات وصفها بالمثمرة والبناءة مع الوفد الأمريكي في ولاية فلوريدا، وذلك في إطار بحث ودعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن هذه اللقاءات عكست استعدادًا روسيًا جادًا للمضي قدمًا نحو تسوية سلمية، مؤكدًا أن موسكو ما زالت ملتزمة التزامًا تامًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار ويتكوف إلى أن روسيا تقدر عاليًا الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، والدور الذي تلعبه في دعم مسار السلام والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.