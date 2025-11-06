قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
أخبار العالم

أمين عام الناتو يدعو إلى تسريع الإنتاج والابتكارالدفاعي لمواجهة التحديات

أ ش أ

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم/الخميس/ إلى تعزيز التعاون بين الحلف والصناعات الدفاعية لتسريع الإنتاج العسكري والابتكار التكنولوجي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدًا أنه "لا دفاع قوي من دون صناعة دفاع قوية".

وخلال كلمته في منتدى صناعة الناتو الذي انطلق اليوم في العاصمة الرومانية بوخارست، وجه روته الشكر إلى رومانيا ورئيسها نيكوشور دان على استضافة المنتدى، الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التي تجمع قادة الحلف وصناع القرار التنفيذيين في مجال الصناعات الدفاعية من أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرًا إلى أن "الشركات الصناعية هي المكون الصناعي لردع الناتو ودفاعه الجماعي".

وأكد الأمين العام أن القرارات التي اتُخذت خلال قمة الناتو في لاهاي هذا العام كانت "تاريخية"، حيث اتفق القادة على الاستثمار بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع بحلول عام 2035، مضيفًا أن "هذا إنفاق جاد لكنه ضروري للحفاظ على أمننا". وتشمل هذه الاستثمارات شراء مقاتلات ودبابات وسفن وطائرات مسيّرة وذخائر، إضافة إلى قدرات في مجالي الفضاء والأمن السيبراني. 

وأشار روته إلى أن تحويل هذه القرارات إلى واقع يعتمد على "شراكة وثيقة مع القطاع الصناعي"، مؤكدًا أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها رومانيا، بدأت زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل غير مسبوق، حيث تخطط بوخارست لرفع الإنفاق إلى 3.5% من ناتجها المحلي بحلول عام 2030.

وقال الأمين العام: "النقود وحدها لا توفر الأمن، نحتاج إلى القدرات، إلى المعدات، إلى القوة النارية الحقيقية، وإلى التكنولوجيا الأكثر تقدمًا، لأن التهديدات التي نواجهها حقيقية ودائمة".
وأوضح أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تظل أبرز مثال على هذه التهديدات، محذرًا من أن "خطر روسيا لن ينتهي بانتهاء الحرب" طالما أنها مستمرة في تطوير صناعة التسليح .

وأكد روته أن الحلف يواجه مرحلة تتطلب "قوة، وابتكارًا، وتعاونًا"، موضحًا أن ثلاثة محركات رئيسية يجب أن تقود هذه الجهود وهى الكمية، الإبداع، والتعاون.
فمن حيث الكمية، أوضح أن الناتو يمتلك بالفعل أنظمة متقدمة "لكننا نحتاج إلى المزيد وبسرعة"، مشيرًا إلى أن الحلف نجح مؤخرًا في مضاعفة إنتاج الذخائر بعد أن كانت روسيا تتفوق عليه في هذا المجال.

أما في مجال الإبداع، فحث روتّه الشركات الكبرى والناشئة على "توظيف أفكارها المبتكرة لخدمة الأمن الجماعي"، مبرزًا دور مبادرة "ديانا" لتسريع الابتكار الدفاعي وصندوق الابتكار التابع للناتو، وهو أول صندوق استثماري سيادي متعدد الدول في العالم لدعم التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام.

وفيما يخص التعاون، أكد الأمين العام أن هذا المجال "هو جوهر عمل الناتو"، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ودول المحيطين الهندي والهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، لتعزيز الابتكار والإنتاج المشترك.
ودعا روته الشركات الدفاعية إلى زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط التصنيع دون الخوف من فائض في القدرات مستقبلاً، مؤكدًا أن "ما تنتجونه سيجد من يشتريه". وأضاف أن هذه الجهود ستؤدي إلى أمن أقوى ونمو اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، واصفًا ذلك بـ "عائد الدفاع" الذي يعود بالنفع على الجميع.
وختم الأمين العام كلمته بدعوة إلى "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا"، قائلاً: “لدينا الإرادة السياسية والموارد والطلب، وما علينا سوى أن نحول هذه الإرادة إلى أفعال. فالأمن المشترك هو أعظم استثمار يمكننا القيام اليوم.”

تأتي مشاركة أمين عام الناتو في منتدى صناعة الدفاع ببوخارست في إطار زيارته الحالية إلى رومانيا حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الرومانى نيكشور دان ورئيس الوزراء إيلي بولوغان وعدد من كبار المسئولين الرومانيين، كما تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الناتو لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة ودعم التعاون مع الدول الأعضاء على الجناح الشرقي للحلف.
 

منذر رياحنة
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
