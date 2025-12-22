قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إبراهيم فايق للاعبي المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي: موت نفسك ولا تقصر في حقنا

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
ميرنا محمود

وجة الإعلامي إبراهيم فايق رسالة قوية للاعبي منتخب مصر استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الاثنين.

وكتب إبراهيم فايق:‏ مصر طول عمرها مرشحة للفوز ببطولة الأمم.. ده تاريخنا.. وده حقنا الطبيعي وسط المنتخبات الأفريقية،انما الترشيح لوحده مش كفاية،لازم الرغبة والإصرار يكونوا موجودين.

و تابع: اه مفيش ضمانة أبدا للفوز ببطولة في كرة القدم.. لكن أنا عايز منك كمنتخب بتمثلني تعمل اللي عليك،تموت نفسك وأحس انك وأنت خارج من الملعب مكانش عندك اكتر من اللي عملته ومقصرتش في حق نفسك وحقنا والتوفيق في الاخر بتاع ربنا.

و أضاف:‏ربنا يرزقنا المكسب.. ربنا يفرحنا يارب ويفرح الشعب المصري كله.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة ، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وشارك في مران منتخب مصر ٢٨ لاعباً المختارين للبطولة وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود سعد تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

