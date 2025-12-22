إبراهيم فايق للاعبي المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي: موت نفسك ولا تقصر في حقنا

وجة الإعلامي إبراهيم فايق رسالة قوية للاعبي منتخب مصر استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الاثنين.

وكتب إبراهيم فايق:‏ مصر طول عمرها مرشحة للفوز ببطولة الأمم.. ده تاريخنا.. وده حقنا الطبيعي وسط المنتخبات الأفريقية،انما الترشيح لوحده مش كفاية،لازم الرغبة والإصرار يكونوا موجودين.

و تابع: اه مفيش ضمانة أبدا للفوز ببطولة في كرة القدم.. لكن أنا عايز منك كمنتخب بتمثلني تعمل اللي عليك،تموت نفسك وأحس انك وأنت خارج من الملعب مكانش عندك اكتر من اللي عملته ومقصرتش في حق نفسك وحقنا والتوفيق في الاخر بتاع ربنا.

و أضاف:‏ربنا يرزقنا المكسب.. ربنا يفرحنا يارب ويفرح الشعب المصري كله.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة ، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وشارك في مران منتخب مصر ٢٨ لاعباً المختارين للبطولة وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود سعد تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.