راحت عند والدها.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء فتاة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب شقيقته بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبالإتصال بوالد المتغيبة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية) أفاد بأن نجلته (طالبة سن 18) كانت تقيم رفقة والدتها بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها ووالدتها لإهمالها فى دراستها ، فقامت بترك المنزل والتوجه لمحل إقامته بالإسكندرية، وأضاف بقيام نجله بنشر الإستغاثة لعدم رد شقيقته على هاتفها حال توجهها لمحل سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






