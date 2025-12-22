عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

رد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، على الشائعات التي انتشرت عنه في الفترة الأخيرة، وحقيقة مرضه.



وقال زكي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أما تيجي تتكلم ايه الهدف من انك تتكلم على لاعيب كورة، انا مش هذكر اسماء.. انا مش هزعل لما اقول .

واضاف: زعلان من حاجات كتير، ومش هرد على حد معين ، وانا بقول للحد ده انت ليه مجتش كلمتني؟.

وتابع: لازم اراعي نفسية الشخص، لأن المعلومه دي ممكن تاذيني وتاذي اهلي وبنتي وبيتي.

وواصل عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن المصري وأحمد حسن يتواصلان معه باستمرار للاطمئنان عليه.

وأردف: بنتي بتصرخ بتقولي يابابا هو مفيش غيرك كل شويه يقولوا كلام غلط ، لو انا ماشي غلط مفيش مشكله تقولي غلط عشان اتعلم.

وأختتم حديثه : هو انا لازم اموت عشان تسألوا فيا . هو ليه عمرو زكي محطوط في الحته دي ..وانا مش قليل الادب وربنا اداني وحطني ف حته عاليه .