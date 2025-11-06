بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى طلبا من أكثر من 50 دولة لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في مدينة الفاشر السودانية.

جلسة أممية بشأن الفاشر

وأوضح المجلس الأممي لحقوق الإنسان أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن ما يجري في مدينة الفاشر في 14 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس موافقتها على مقترح اللجنة الرباعية الدولية للهدنة في السودان.

وأوضحت قوات الدعم السريع أن هذه الموافقة تأتي لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين وإدخال المساعدات.

وأشارت إلى أنه تطلع لتنفيذ مقترح الرباعية الدولية لتطبيق هدنة فورا، ومناقشة وقف الأعمال العدائية.

وأكدت الدعم السريع، أنها مستعدة لمناقشة سبل معالجة جذور الصراع بالسودان.

انتهاكات الدعم السريع في الفاشر

يأتي ذلك بعد التصعيد الجاري في السودان بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في ولاية دارفور، بعد حصار دام أكثر من عام ونصف.



وارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات وجرائم حرب ضد سكان مدينة الفاشر، ونفذت إعدامات في شوارع المدينة التي امتلأت بالجثث.

يذكر أن قوات الدعم السريع تقاتل ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023 وتسببت الحرب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.