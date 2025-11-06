الكرملين: رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي هستيريا عسكرية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد فعل الغرب على اجتماع مجلس الأمن الروسي الأخير هو نوع من الهستيريا العسكرية ضد روسيا .. مشيرا إلى أن الإعلام الغربي لا يتوانى عن تحريف أقوال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، ردًا على أسئلة الصحفيين -: "كل هذا يتماشى مع الهستيريا العسكرية المعادية لروسيا التي تستعر حاليًا في دول أوروبا الغربية".

وعلق بيسكوف على احتمال تشديد شروط الحصول على تأشيرة شنجن للمواطنين الروس، قائلا: "من المؤسف أن الأوروبيين يستدعون بعناية كل ما يتعلق بالمواجهة التي كانت أثناء الحرب الباردة، وبنفس القدر من الاجتهاد تتم إضافة عناصر متطورة جديدة إلى هذه المواجهة".

وتابع بيكوف قائلا: "للأسف، من الممكن أن نفترض بشكل تام أن الأوروبيين سوف يفرضون بعض القيود الإضافية على المواطنين الروس".