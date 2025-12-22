بعد موافقة الشيوخ.. 4 أهداف لـ تعديلات قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف التعديل الجديد لقانون الكهرباء مايلي:



- حماية التيار الكهربائي .

- صيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة .

- فرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح.

- تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها ومبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.