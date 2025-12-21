وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى

أكد المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تدخلت بتعديلات فى مشروع قانون الكهرباء حتى لا يكون سيء السمعة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن يخرج القانون بهذه الصورة المثلى بالاشتراك مع رئيس لجنة الطاقة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمن تحقيق العدالة التصالحية التى يتجه لها العالم فى كل جرائم المال.

وأضاف عبد العزيز، أن الدولة المصرية وثبت وثبه كبيرة في مجال الارتقاء بالبنية التحتية وخاصة في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين ، مطالبا بأن يتم تحسين الخدمات والصبانات خاصة في الأقاليم والقرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم والغد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٥ .

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية والصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ .