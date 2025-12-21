قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع

شهر رجب
شهر رجب
أحمد سعيد

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن شهر رجب يتمتع بفضائل عظيمة ومكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذه المكانة ليست وليدة الإسلام فقط، بل ممتدة من ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث عُرفت الأشهر الحرم وتعظيمها منذ القدم، استنادًا إلى قوله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا»، بما يؤكد أن نظام الأمة قائم على الانضباط ونبذ الفوضى.

فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الأشهر الحرم أربعة، من بينها شهر رجب، وأن تحريم القتال والظلم فيها لم يكن خاصًا بالمسلمين وحدهم، بل هو أصل شرعي قديم، مستشهدًا بقوله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام»، لافتًا إلى أن العرب قديمًا كانوا يعظمون هذه الأشهر تعظيمًا شديدًا، حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه فلا يمد إليه يده بسوء.

وبيّن أن شهر رجب سُمي من «الترجيب» أي التعظيم، ولذلك أطلق عليه العرب «رجب الأصم» لعدم سماع صوت سلاح أو قتال فيه، كما سموه «منصل الأسنة» أي نزع رؤوس الرماح، مستشهدًا بقول أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه عن حال العرب إذا دخل شهر رجب وكيف كانوا يُبطلون القتال تمامًا.

وأشار الدكتور أحمد الرخ إلى أن الإشكال عند العرب لم يكن في تعظيم الأشهر الحرم، وإنما في التحايل عليها حين يحتاجون للقتال، من خلال التبديل والتغيير المعروف بـ«النسيء»، وهو ما أنكره الإسلام صراحة بقوله تعالى: «إنما النسيء زيادة في الكفر»، موضحًا أن هذا المعنى تجلّى بوضوح في خطبة حجة الوداع حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض».

وأضاف أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رجب بقوله: «رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» جاء بيانًا وتأكيدًا لنفي ما كانت تفعله بعض القبائل التي غيّرت موضع الشهر، موضحًا أن هذا الأسلوب من البيان التأكيدي معروف عند الأصوليين، كما في قوله تعالى: «تلك عشرة كاملة».

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن ترتيب الأشهر الحرم ترتيب إلهي حكيم يحقق الأمن والطمأنينة للناس في عباداتهم، خاصة الحج والعمرة، حيث جُعلت أشهر الحج والعودة في أمان، وجاء شهر رجب في منتصف العام لمن أراد العمرة أو زيارة البيت الحرام، لتُؤدى العبادة في الشهر الحرام والبلد الحرام، وهو ما يبرز عظيم فضل هذا الشهر الكريم ومكانته.

الدكتور أحمد الرخ الأستاذ بجامعة الأزهر الأزهر جامعة الأزهر شهر رجب فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

عمرو زكى

عمرو زكي: أعذر ميدو في لقطته الشهيرة.. ولكن أنا كنت الأعلى فنيا

عمرو زكى

عمرو زكي: الزمالك أضاع عرضا تاريخيا من أستون فيلا..وأبو تريكة منع انتقالي للأهلي

خالد طلعت

خالد طلعت: المغرب أعلى المنتخبات وأغلى اللاعبين في أمم افريقيا

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد