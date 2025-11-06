الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار

أعلن الساعدي القذافي اليوم الخميس الإفراج عن شقيقه هانبيال القذافي المحتجز في لبنان.

الإفراج عن هانيبال القذافي

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لفضائية "الحدث" عن تخفيض كفالة إطلاق سراح هانيبال القذافي إلى 900 ألف دولار ورفع قرار منعه من السفر.

وقال الساعدي القذافي عبر حسابه بمنصة "إكس": إلى ملايين الاحباء أزف إليكم خبر الإفراج عن البطل الكابتن هانيبال معمر القذافي.

وأضاف الساعدي القذافي "أتقدم بالشكر إلى حكومة لبنان الكريمة وإلى معالي رئيس وزراء ليبيا أخي عبد الحميد الدبيبة و إبراهيم الدبيبة و وليد اللافي ومحمد الكميشي و علي اشتيوي و وليد عمار".

يذكر أن القضاء اللبناني أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن كفالة 11 مليون دولار للإفراج عن هانيبال القذافي، وهو ما اعتبره فريق الدفاع طلب تعجيزي.

وقال محامي هانيبال القذافي : الاحتجاز لـ10 سنوات كان بدون توجيه تهم، الإفراج كان متوقعا في ظل غياب أي تهم .