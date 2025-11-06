جامعة الدول العربية تشكل بعثة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة ينتمون لـ 5 جنسيات عربية، لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها بتاريخ 11 نوفمبر 2025.

يأتي القرار تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي.

كما يأتي التوجيه في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها،

هذا وتتمثل أهداف البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.

وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية العراق.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقاً لطموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار