بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة ألا تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية والتناقضات الجيوسياسية.

وقال بوتين - خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية"، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "لا ينبغي أن يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية".

وأضاف أن "الرياضة تهدف إلى توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الأمم، هذه مهمة نبيلة، وإحدى القيم الأساسية للمنظمات الرياضية الدولية"، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإشراك الأطفال والمراهقين في الرياضة، منوها إلى أن هناك أكثر من 370 ألف منشأة رياضية تعمل حاليًا في روسيا.

ودعا الرئيس الروسي إلى التعاون بين الدول والشعوب على أساس المساواة، مؤكدا أنه "لا يمكننا التغلب على تحديات العالم الحديث العديدة إلا معًا"، مشيرًا إلى أن بلاده تولي الأولوية لتطوير البنية التحتية للرياضات الجماعية، بحيث تكون متاحة لجميع الفئات العمرية والمستويات الصحية.