حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر

أكد عضو فريق الدفاع عن هانيبال القذافي المحامي شربل ميلاد الخوري لريا نوفوستي أنه من المرجح موافقة السلطات القضائية في لبنان على رفع قرار منع السفر عن هانيبال خلال أيام.

كما شدد في تصريحات له لوسائل إعلام روسية على أنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله بشأن وجود اتفاق لنقل هانيبال القذافي من لبنان إلى قطر.

وفي وقت لاحق ؛ اعتبر فريق دفاع نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هانيبعل القذافي إخلاء السبيل مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزية.

وقال محامي هانيبعل القذافي في تصريحات: الاحتجاز لـ10 سنوات كان بدون توجيه تهم، الإفراج كان متوقعا في ظل غياب أي تهم .

وأضاف محامي هانيبعل القذافي في تصريحات إعلامية له : سنطعن بكفالة الـ11 مليون دولار و موكلي ظل رهينة بسبب انعدام العلاقات بين لبنان وليبيا.

وختم محامي هانيبال القذافي تصريحاته قائلا : القضاء اللبناني يدرك أنه لا يمكن مواصلة احتجاز موكلي.

وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسؤول قضائي القول إن القضاء اللبناني أصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هنيبعل القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمثل امام القضاء في قصر عدل بيروت للمرة الأولى منذ توقيفه حيث سيمثل أمام القاضي زاهر حمادة .