سيف الإسلام القذافي تعليقا على سجن ساركوزي: كنت مطاردا في صحراء زمزم

علق سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة 5 سنوات في قضايا تتعلق بالتمويل الليبي لحملته الرئاسية.

وقال سيف الإسلام القذافي "في مثل هذه الليلة، من عام 2011، كنتُ مرمياً في صحراء زمزم، جريحاً، مطارداً من طائرات الناتو وعملائه على الأرض، وكان ساركوزي ينام في قصر الإليزيه".

وأضاف سيف الإسلام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "اليوم، ها أنا أنام في غرفة نومي الجميلة، وساركوزي ينام في زنزانته الانفرادية الموحشة، لقد اشتغلت أربعة عشر عاماً حتى نصل إلى هذه النتيجة".

والأسبوع الماضي، سجن نيكولا ساركوزي، 5 سنوات بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من نظام القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وكان اليوم الأول لساركوزي في السجن هو الثلاثاء الماضي، وهو أول رئيس لدولة في الاتحاد الأوروبي يدخل السجن.

وخلال الاحتجاجات الليبية على نظام القذافي شن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عدوانا على ليبيا وتسبب في مقتل وإصابة المئات من المواطنين إلى جانب عدد من المسئولين.