الخارجية الأمريكية: السفير الأمريكي في اليمن يشارك في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير الأميركي في اليمن سيتولى دورا رسميا في الشؤون المتعلقة بغزة.

وجاء في بيان صدر يوم الجمعة: "سيتولى السفير ستيفن فاجين منصب القائد المدني لمركز التنسيق المدني العسكري، الذي يدعم تنفيذ خطة الرئيس للسلام المكونة من 20 نقطة في غزة".

قالت الوزارة: "يشغل السفير فاجن منصب سفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية اليمنية منذ مايو 2022". وأضافت: "شغل سابقًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد (2020-2021)، ومسؤولًا رئيسيًا في القنصلية العامة الأمريكية في أربيل (2018-2020)، ومديرًا لمكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية (2015-2018)، ومديرًا لمكتب الشؤون الإقليمية في مكتب جنوب ووسط آسيا التابع للوزارة (2013-2015)."

وأشار البيان إلى أن فاجين خدم أيضًا في بروكسل وإسلام آباد وأستانا والبوسنة والهرسك ومينسك وتبليسي والقاهرة، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز لخدمته.