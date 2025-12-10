قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل ميد ترم لياسمينا العبد رقم 1 على منصة watch it

مسلسل ميد ترم
مسلسل ميد ترم
أوركيد سامي

تصدر مسلسل ميد ترم بطولة الفنانة ياسمينا العبد رقم 1 على منصة watch it  بعد عرض 3 حلقات من العمل .

مسلسل ميد ترم أول بطولة درامية مطلقة لياسمينا العبد، والعمل من بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

تستكمل ياسمينا تصوير فيلم كان ياما كان بطولة ياسمينا العبد ونور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد . كما قاربت ياسمينا على الانتهاء من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت علي جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

اخبار الفن نجوم الفن ياسمينا العبد

