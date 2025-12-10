محمد الغيطي يشارك في أول ورشة درامية عالمية تنطلق من القاهرة

في خطوة مفاجئة تعكس تغيرًا واضحًا في موقفه المهني، أعلن الكاتب والسيناريست محمد الغيطي مشاركته في أول ورشة درامية عالمية تضم كتّابًا من عدة دول، وذلك رغم موقفه الرافض لسنوات لفكرة "ورش الدراما" وما أحدثته – من وجهة نظره – من تراجع في الصناعة المصرية خلال العقد الأخير.

- الغيطي: ما حدث في مصر "تدليس" لمفهوم الورشة

وقال الغيطي في تصريحات صحفية: "اعترف أنني رفضت وهاجمت ما سُمِّي بالورش الدرامية في مصر لسنوات، ما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة هو تدليس وتزوير لمفهوم الورشة الحقيقي، ذلك المفهوم الذي أسسه الكاتب العالمي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز، ودوّنه في كتاب شهير يشرح تجربته".

وأوضح الغيطي أن الورش المنتشرة محليًا لا تمت بصلة للأسس العالمية التي تقوم على التشاركية الحقيقية، وتطوير الفكرة عبر مراحل واضحة"، مشيرًا إلى أن تجربته الجديدة دفعته لإعادة النظر.

من الرفض إلى التجربة: تغير الموقف

وكشف الغيطي أن صديقًا له يعيش بين لندن والدنمارك، ويعمل في تدريس الدراما بنظام الكتابة الجماعية، طالبه بالمشاركة في مشروع عربي مشترك، لكنه رفض في البداية.

ويقول الغيطي: "طلب مني صديقي تجربة المشاركة وقال لي: جرب.. لن تخسر. وعندما وصلتني المعالجة المبدئية لفكرة كتبتها سابقًا، فوجئت بإضافات ثرية، بعدها عرفت أن هناك سبعة مؤلفين شاركوا فيها من دول مختلفة، ومع تطور المناقشات بدأنا التأسيس لأول ورشة عالمية حقيقية".

- "كتوبة".. ورشة عالمية من 9 دول

يحمل المشروع اسم "كتوبة" ويضم تسعة مؤلفين يقيمون في: لندن – إسبانيا – تركيا – الدنمارك – باكستان – الجزائر – مصر – السودان.

وبحسب الغيطي، تم الاتفاق على أن يتولى هو الإشراف العام على الأعمال المكتوبة باللغة العربية، بينما يشارك جميع الأعضاء في الكتابة والصياغة وفق منهج أكاديمي يعتمد على التطوير الجماعي.

أول الأعمال: "لا تزال ضد مجهول" عن جريمة بني مزار

وكشف الغيطي أن أول إنتاج للورشة العالمية هو مسلسل جريمة بعنوان "لا تزال ضد مجهول"، حيث تم الانتهاء من كتابة الموسم الأول المكوّن من 10 حلقات، والمستوحى من جريمة بني مزار الشهيرة.

ويضم المشروع عدة أجزاء أخرى، كل منها مستند إلى قضايا حقيقية قُيّدت ضد مجهول.

ويتوقع الغيطي أن تُقدم أعمال الورشة لمنصات كبرى مثل نتفليكس، أمازون برايم وغيرها، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تُحدث قفزة في الصناعة الدرامية العربية، عبر نصوص مكتوبة بأسس عالمية وصياغات أكثر تطورًا.

وأكد أن ورشة "كتوبة" انتهت بالفعل من كتابة الجزء الأول من سلسلة "لا تزال ضد مجهول"، وأن الخطوات التنفيذية والتحضيرية للعمل بدأت بالفعل.