جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
محمد الغيطي : اشتغلت صبي نقاش .. وماعشتش مع والديّ إلا شهور

الإعلامي محمد الغيطي
الإعلامي محمد الغيطي
كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن خيبات عاشها في حياته الشخصية والمهنية، مؤكدا أنه لا يسامح من يتجاوز في حقه أو يطعن في شرفه المهني، قائلًا: "أنا باخد حقي الأول وبعدين أقفل الصفحة، لأن الطعن في المهنيّة جريمة لا تُغتفر"

روى "الغيطى" خلال تصريحاته مع الإعلامية فاطمة شنان على قناة الشمس، موقفًا صادمًا تعرض له من فنانة وقفت بجانبها لسنوات بعلم والدتها، لكنه فوجئ بها تتعامل معه ببرود وكأنها لا تعرفه، ما وصفه بالخيانة الأخلاقية والمهنية.

وقال إن الطعنة الأكثر إيلامًا جاءت من شخص كان يعتبره صديقًا مقربًا، متابعًا: "أحيانًا الطعنة بتوجعكش من حد غريب.. الوجع الحقيقي بيجي من اللي كنت شايله في قلبك".

ذكريات طفولته

استعاد "الغيطي" ذكريات طفولته، مؤكدًا أنه لم يعش طويلًا مع والديه، وإنما ربّته جدته "عزيزة" التي وصفها بأنها امرأة قوية وغرست فيه الصلابة منذ الصغر، متابعا : "بفخر إنه عمل في صغره كصبي نقاش وبناء وصياد ليعتمد على نفسه ويشق طريقه في الحياة دون انتظار دعم من أحد".

وأشار الغيطي إلى أنه كثيرًا ما يعالج نفسه بنفسه دون أطباء، مؤمنًا بأن الخيال المبدع لديه أكثر مصداقية من الواقع، حيث يلجأ إليه ليشفى من خيباته وأحزانه.

وأختتم قائلا : "أنا أؤمن إن الخيال مش هروب.. ده أداة للمواجهة، وأحيانًا بيكون الخيال أكثر صدقًا من الواقع اللي بنعيشه".

