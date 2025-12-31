قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو
انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان
لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد

الفنانة أنوشكا
الفنانة أنوشكا
أوركيد سامي

أقامت دار الأوبرا ليلة غنائية استثنائية ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال باستقبال العام الجديد 2026، وأحيتها النجمة أنوشكا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ومشاركة المطربين ندى غالب، محمد حسن، ورحاب عمر.

على المسرح الكبير وأمام حشد جماهيري ضخم، غردت النجمة أنوشكا بعدد من أعمالها الراسخة في وجدان جيل كامل عاش معها مشاعر الحب والحنين، كان من بينها: "على بال ما يدق قلبك"، "لحظة لقا"، "بلاد طيبة". كما وضعت بصمتها الصوتية التي تمزج دفء الخيال بأناقة المشاعر على مجموعة من غنائيات العمالقة، كان من بينها: "بحلم معاك"، "آه لو تعرف"، "إياك من حبي"، "شغلوني".

وبمهارة، نجح المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في خلق التناغم بين أبطال المشهد من عازفين ومطربين، وغزل نسيجًا من الألحان جمع نخبة المؤلفات الخالدة التي أداها باقتدار ندى غالب، محمد حسن، ورحاب عمر، كان منها: "نسم علينا الهوى"، "سهر الليالي"، "كلمات"، "لاموني الناس"، "جانا الهوى"، "هل عندك شك"، "بكرة يا حبيبي"، "في يوم وليلة"، "فكروني" إلى جانب موسيقى شروق.

جدير بالذكر أن احتفالات الأوبرا بالعام الجديد تضم مجموعة مميزة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع مختلف أشكال الفنون العربية والغربية، وتشهد إقبالًا ضخمًا، مما يؤكد قدرة الإبداع الجاد على تحقيق الجذب الجماهيري.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد