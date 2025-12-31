أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد

أقامت دار الأوبرا ليلة غنائية استثنائية ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال باستقبال العام الجديد 2026، وأحيتها النجمة أنوشكا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ومشاركة المطربين ندى غالب، محمد حسن، ورحاب عمر.

على المسرح الكبير وأمام حشد جماهيري ضخم، غردت النجمة أنوشكا بعدد من أعمالها الراسخة في وجدان جيل كامل عاش معها مشاعر الحب والحنين، كان من بينها: "على بال ما يدق قلبك"، "لحظة لقا"، "بلاد طيبة". كما وضعت بصمتها الصوتية التي تمزج دفء الخيال بأناقة المشاعر على مجموعة من غنائيات العمالقة، كان من بينها: "بحلم معاك"، "آه لو تعرف"، "إياك من حبي"، "شغلوني".

وبمهارة، نجح المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في خلق التناغم بين أبطال المشهد من عازفين ومطربين، وغزل نسيجًا من الألحان جمع نخبة المؤلفات الخالدة التي أداها باقتدار ندى غالب، محمد حسن، ورحاب عمر، كان منها: "نسم علينا الهوى"، "سهر الليالي"، "كلمات"، "لاموني الناس"، "جانا الهوى"، "هل عندك شك"، "بكرة يا حبيبي"، "في يوم وليلة"، "فكروني" إلى جانب موسيقى شروق.

جدير بالذكر أن احتفالات الأوبرا بالعام الجديد تضم مجموعة مميزة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع مختلف أشكال الفنون العربية والغربية، وتشهد إقبالًا ضخمًا، مما يؤكد قدرة الإبداع الجاد على تحقيق الجذب الجماهيري.