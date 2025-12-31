تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

شهد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة المقرّر إقامتها غدًا الأربعاء على مسرح البالون.

وتقام احتفالية رأس السنة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويُقدّم خلال الاحتفالية مجموعة من الفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية، الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب "شباب لايف"، استعراض رأس السنة، وفقرات من السيرك القومي وتختتم الإحتفالية بالدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠.

من ناحية أخرى تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز فقرات حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، تنورة، فلاحين، طبول والنوبة.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد فرماوي فقرات الموشح، فتوات، أغاني، الحصان ومانبوطي.

وتقدم فرقة أنغام الشباب "شباب لايف" أداء أحمد الأمير و كمال كمال مجموعة من الأغاني منها يونس، جرى إيه، خطفوني، جانا الهوا، ميدلي تسعينيات وام الدنيا.

كما يقدم السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه مجموعة من الفقرات بالإضافة لفقرة الساحر.

وتختتم الإحتفالية بالدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.