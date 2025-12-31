انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال

شهدت دولة الاحتلال انقطاع في خدمة الإنترنت أمس الثلاثاء حيث واجه المستخدمون مشاكل في بيانات الهاتف المحمول وضعف الإشارة.

عطل الإنترنت في إسرائيل

وقالت وزارة الاتصالات في حكومة الاحتلال إن سبب عطل الإنترنت في إسرائيل غير معروف، بينما تركزت الأعطال بشكل رئيسي على شركتي هوت موبايل وبارتنر.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية في بيان لها: "منذ لحظة اكتشاف الوزارة للمشكلة، تم إجراء تحقيق مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن ولصالح المستهلكين"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وتواصلت شركة بارتنر، إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في البلاد، مع عملائها وأبلغتهم بعودة خدماتها إلى العمل بشكل كامل.

وأفاد شهود عيان في محطة يتسحاق نافون بالقدس المحتلة أن الركاب واجهوا صعوبة في الخروج من المحطة بسبب الانقطاعات ومشاكل إضافية في تطبيقات التذاكر.

وأبلغ مستخدمو شركة سيلكوم عن انقطاعات مماثلة في 17 ديسمبر، وتم استعادة الخدمة في غضون ساعة، وفقًا لشبكة كان نيوز.

بعد حوالي ساعة من بدء الانقطاعات، أعلنت شركة بارتنر: "عادت الخدمات إلى العمل بكامل طاقتها. نعتذر عن الإزعاج المؤقت". ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن استمرار المشاكل، وأشار المسؤولون إلى أنه في مثل هذه الحالات، تتم استعادة الخدمة عادةً بشكل تدريجي.

نشرت بارتنر رسالة منفصلة على وسائل التواصل الاجتماعي: "عملاؤنا الأعزاء، تؤثر انقطاعات متقطعة على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون لبعض المستخدمين. نعمل على استعادة الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن".

ولم تفصح الشركة عن أسباب الانقطاع، لكنها اعتذرت عن الحادث.