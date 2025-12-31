قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو
انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان
لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة
أخبار العالم

انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال

ناصر السيد

شهدت دولة الاحتلال انقطاع في خدمة الإنترنت أمس الثلاثاء حيث واجه المستخدمون مشاكل في بيانات الهاتف المحمول وضعف الإشارة.

عطل الإنترنت في إسرائيل

وقالت وزارة الاتصالات في حكومة الاحتلال إن سبب عطل الإنترنت في إسرائيل غير معروف، بينما تركزت الأعطال بشكل رئيسي على شركتي هوت موبايل وبارتنر.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية في بيان لها: "منذ لحظة اكتشاف الوزارة للمشكلة، تم إجراء تحقيق مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن ولصالح المستهلكين"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وتواصلت شركة بارتنر، إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في البلاد، مع عملائها وأبلغتهم بعودة خدماتها إلى العمل بشكل كامل.

وأفاد شهود عيان في محطة يتسحاق نافون بالقدس المحتلة أن الركاب واجهوا صعوبة في الخروج من المحطة بسبب الانقطاعات ومشاكل إضافية في تطبيقات التذاكر.

وأبلغ مستخدمو شركة سيلكوم عن انقطاعات مماثلة في 17 ديسمبر، وتم استعادة الخدمة في غضون ساعة، وفقًا لشبكة كان نيوز.

بعد حوالي ساعة من بدء الانقطاعات، أعلنت شركة بارتنر: "عادت الخدمات إلى العمل بكامل طاقتها. نعتذر عن الإزعاج المؤقت". ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن استمرار المشاكل، وأشار المسؤولون إلى أنه في مثل هذه الحالات، تتم استعادة الخدمة عادةً بشكل تدريجي.

نشرت بارتنر رسالة منفصلة على وسائل التواصل الاجتماعي: "عملاؤنا الأعزاء، تؤثر انقطاعات متقطعة على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون لبعض المستخدمين. نعمل على استعادة الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن".

ولم تفصح الشركة عن أسباب الانقطاع، لكنها اعتذرت عن الحادث.

