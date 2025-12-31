ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين

أفادت الشرطة الألمانية بأن لصوصًا سرقوا ممتلكات بقيمة عشرات الملايين من اليورو من صناديق الأمانات داخل خزنة بنك ألماني اقتحموها يوم الاثنين خلال فترة هدوء العطلات.

سرقة بنك في ألمانيا

وأوضحت الشرطة وبنك «سباركاسه» أن نحو 2700 عميل من عملاء البنك تضرروا من السرقة في مدينة جيلسنكيرشن، بحسب ما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية الأمريكية.

وقال توماس نواتشيك، المتحدث باسم الشرطة، إن المحققين يعتقدون أن قيمة المسروقات تتراوح بين 10 و90 مليون يورو (11.7 إلى 105.7 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن هذه السرقة قد تكون واحدة من أكبر عمليات السطو في ألمانيا.

وأوضحت الوكالة أن البنك ظل مغلقًا يوم الثلاثاء، مع توافد نحو 200 شخص مطالبين بالدخول.

واستدعى إنذار الحريق رجال الشرطة والإطفاء إلى فرع البنك قبيل الساعة الرابعة صباحًا يوم الاثنين، حيث عثروا على ثقب في الجدار، ووجدوا الخزنة مُخرَّبة، وتعتقد الشرطة أن مثقابًا كبيرًا استُخدم لاختراق جدار قبو الخزنة.

وأفاد شهود عيان للمحققين بأنهم شاهدوا عدة رجال يحملون حقائب كبيرة في مرآب سيارات قريب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت الشرطة إن لقطات الفيديو من المرآب تُظهر أشخاصًا ملثمين داخل سيارة مسروقة فجر يوم الاثنين.

تقع جيلسنكيرشن على بُعد حوالي 192 كيلومترًا (119 ميلًا) شمال غرب فرانكفورت.