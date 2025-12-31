لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة

ثمن حزب مصر القومي قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم تغطية أو متابعة أي نشاط أو فعالية تخص ما يُطلق عليهم "مشاهير السوشيال ميديا" أو "التيك توكر"، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في سياق تشديد دور الصحافة على القيم المهنية الأصيلة، ويبرز إيمان القائمين على المبادرة بأن الصحافة يجب أن تركز على رسالتها الأسمى، بعيدًا عن الانشغال بملاحقة الشخصيات التي تعتمد على الضجيج وجذب الانتباه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن الخطوة ضرورية لمواجهة ظاهرة خطيرة تضر بالصحة النفسية للمجتمع، فأصبح التوجه السائد في بعض الأحيان هو السعي نحو الشهرة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب العمل الجاد والإبداع الحقيقي، مضيفًا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أحلامهم عبر الاجتهاد والمثابرة، دون الاستعانة بالترندات أو "اللايفات" التي تفتقر إلى القيمة الحقيقية.

كما دعا روفائيل الصحف والمواقع الإخبارية الأخرى إلى الانضمام لهذه المبادرة، مؤكدًا أن الحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده هو السبيل لضمان إعلام هادف يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك. وبالتالي، يعد هذا البيان بمثابة دعوة لتفعيل دور الصحافة في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، بعيدًا عن التفاهات التي لا تضيف قيمة حقيقية.

وأكد روفائيل أن البيان يهدف إلى إعلاء الرسالة الإعلامية التي تخدم المجتمع وتعزز تقاليده، موضحًا أن هذه خطوة هامة نحو إعادة الاعتبار لدور الصحافة في توجيه الجمهور نحو محتوى قيم ومعبر عن الواقع، بعيدًا عن التوجهات التي تركز على تحقيق الشهرة على حساب المضمون.